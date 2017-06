TurboFTP e програма за споделяне на файлове между вашия компютър и даден FTP сървър. Отличава се с висока скорост на трансфер, разбираем интерфейс и висока степен на сигурност при споделянето на файловете.

TurboFTP има възможности за изпълнение на предварително поставени задачи, автоматично следене и качване на нови файлове в дадена локална папка, синхронизация на локалните и сървърните директории. Поддържа Secure FTP трансфер на файлове, компресиране на данните в реално време чрез MODE-Z, както и извличане и създаване на архиви в Zip, GZip и Tar формати.

TurboFTP позволява бързо и удобно прехвърляне на файлове от локалния компютър на FTP сървър.

TurboFTP предоставя познатия интерфейс с два прозореца, съответно за локалната и отдалечената машина.

Програмата осигурява стандартен набор от функции за FTP трансфер. Налице са възможности за създаване/изтриване/преименуване на папки и файлове, поддръжка на опашки и вградени филтри.

TurboFTP поддържа също drag&drop, мониторинг на буфера за обмен, адресна книга и други функции. Лиценз: Платен (Shareware).

Промени в TurboFTP 6.30 Build 1006:

[+] Support for text mode (ASCII) with SFTP.

[-] Problem sending Email through MS Exchange ESMTP service.

[-] Problem connecting to certain SSH servers due to authentication process handling, e.g. with legacy Tectia SSH Server.

[-] GUI program context menu position problem on menu key.

[-] Public key authentication issue caused by previous code change.

