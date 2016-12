TuxGuitar е редактор и плеър на табулатури за китара. С него можете да редактирате и разглеждате табулатури, да разглеждате няколко пътечки едновременно, да прилагате различни ефекти (bend, slide, vibrato, hammer-on/pull-off), импорт и експорт във формати ptb, gp3, gp4 и gp5. Лиценз: Безплатен (Open Source).

Промени в TuxGuitar 1.4:

– Qt4 port through qtjambi project (http://qtjambi.org/).

– New edit Toolbar

– Several bugs fixes

Изтегли: TuxGuitar 1.3.4 за Windows (134 MB)

Изтегли: TuxGuitar Portable 1.4 за Windows (70.7 MB)

Изтегли: TuxGuitar 1.4 за други ОС