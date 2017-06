TV-Browser е безплатна програма с помощта на която ще можете да прегледате програмната схема на стотици онлайн телевизионни канали. Освен каталог на ТВ каналите, TV-Browser предлага и търсачка.

TV-Browser има опция за сваляне на мултимедийното съдържание на компютъра ви, откъдето можете да го гледате по-късно. Приложението поддържа плъгини.

TV-Browser ще зарадва тв маниаците, като им спести ежедневното купуване на вестника единствено заради телевизионната програма. Това приложение ви предоставя актуален и пълен списък с дневната програма на много световни телевизии. Списъкът е изключително прегледен и ясен, а за актуализацията на програмите се нуждаете единствено от Интернет връзка, благодарение на която се извършва и процесът на обновяване данните. Е, още по-добре щеше да бъде, ако можеше да стартира приложения за гледане на съответната телевизия на компютъра, но в бъдеще може и да се появи подобен модул. Лиценз: Безплатен (Open Source).

Промени в TV-Browser 4.0 Final:

Due to many suggestions for improvement and the intensive work of the tester, we can present the newest TV-Browser to you. TV-Browser 4 contains many improvements like the new Reminder dialog or the highlighting of the channel column in the program table, when a channel was selected. Bugs were fixed also, so TV-Browser should be more stable than ever.

TV-Browser 4 now need a Java 8 runtime environment, but that also means that TV-Browser now uses the new functions of Java 8, which make TV-Browser 4, even though it has more features, smaller than the previous version.

Изтегли: TV-Browser 4.0 Final за Windows (6.68 MB)

Изтегли: TV-Browser 4.0 Final за Linux (6.64 MB)

Изтегли: TV-Browser 4.0 Final за MacOS (6.01 MB)