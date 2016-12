TwinkiePaste е програма за ОС Windows за вмъкване на често използвани фрагменти текст, изрази, подписи и други към всякакви програми с натискането на горещ клавиш. TwinkiePaste запазва историята на обмен. Приложението може да стартира други програми, да търси в Глобалната мрежа маркиран където и да е текст, да поставя кавички и още много други автоматизации.

TwinkiePaste може да записва команди, които да бъдат изпълнявани чрез горещи клавиши. Възможно е да маркирате текст в Интернет или в текстовия редактор, а след това да го преведете с Google Translate чрез команда от арсенала на TwinkiePaste.

Ако сте въвели цитат и сте забравили да поставите кавички можете да изберете съответната команда от TwinkiePaste и маркираният текст получава кавички. Възможно е автоматичното превключване на клавиатурната подредба при вмъкване на английски и български думи. TwinkiePaste разполага с меню, съдържащо фрагментите за вмъкване и възможност за запазване на историята като файл. Лиценз: Платен (Trial).

Промени в TwinkiePaste 2.34 Build 471:

[*] fixed: PhraseEditor does not re-fill right list of phrases, when is chaged folder of phrases;

[*] changed: Phrases Tree does not show using count, when this phrase not used;

[*] changed: PhraseEditor disable highlighting of macros for command as formatted text;

[*] added: tray tooltip show current folder with phrases;

[*] changed: do not use re-install entity for clipboard keepings, when use new method for keeping (under Windows Vista and later);

[*] some bug fixes and improvements;

Официална страница

Изтегли: TwinkiePaste 2.34 Build 471 (1.73 MB)