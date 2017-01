Universal Media Server е мултиплатформен DLNA съвместим UPnP медиен сървър. Разработката на Universal Media Server е започната от компанията SubJunk, с цел създаване на ефективна, стабилна и удобна услуга за обмен на файлове. Програмата поддържа поточното предаване на видео данни с различни формати и на практика не изисква никакви действия от страна на потребителя.

В Universal Media Server се използват софтуерните технологии MEncoder, FFmpeg, tsMuxeR, AviSynth, MediaInfo и други. Един от плюсовете на тази програма е това, че се използва програмният език Java, а това позволява на Universal Media Server да работи с операционните системи Windows, Linux и Mac OS X.

В най-новата версия е добавена поддръжката Chromecast, отстранени са бъгове. Лиценз: Безплатен (Freeware).

Промени в Universal Media Server 6.5.3:

General:

◦ Added detection of the Chromium and Vivaldi web browsers

◦ Fixed bug where video container and codec settings weren’t saved

• Languages:

◦ Synchronized translations with Crowdin

• Renderers:

◦ Added support for Sony Bravia X series TVs

• Dependencies:

◦ Updated Git Commit ID plugin to 2.2.1

◦ Updated Maven Antrun plugin to 1.8

◦ Updated Maven Assembly plugin to 3.0.0

◦ Updated Maven Compiler plugin to 3.6.0

◦ Updated Maven Enforcer plugin to 1.4.1

◦ Updated Maven Findbugs plugin to 3.0.4

◦ Updated Maven Javadoc plugin to 2.10.4

◦ Updated Maven PMD plugin to 3.7

◦ Updated Maven Project Info Reports plugin to 2.9

◦ Updated Maven Site plugin to 3.6

◦ Updated Maven Surefire plugin to 2.19.1

◦ Updated Maven Surefire Report plugin to 2.19.1

Екрани 1 от 2

Официална страница

Изтегли: Universal Media Server 6.5.3 за Windows (79.5 MB)

Изтегли: Universal Media Server 6.5.3 за Linux (71.5 MB)

Изтегли: Universal Media Server 6.5.3 за Mac OS X (72.0 MB)