Universal USB Installer е малка и изключително удобна програма за създаване на стартиращи флаш-стикове от Linux-дистрибутиви. Universal USB Installer е пределно проста за използване: в падащото меню избирате с кой Live Linux дистрибутив ще работите, след това указвате пътя до ISO-файла, избирате флаш-стика и натискате „Install“. След като Universal USB Installer приключи работата си, ще разполагате с напълно функциониращ зареждащ флаш-стик.

Universal USB Installer разполага и с други възможности: форматирането на флаш-стика в FAT32 формат, както и много удобната функционалност за задаване на свободното пространство на флаш-стика, което Live Linux системата да използва (незадължителната стъпка 4 на скрийншота).

В новата версия на Universal USB Installer са обновени препратките към Ubuntu, CentOS, Debian, Linux Mint, подобрена е поддръжката на Desinfect, Antivirus Live CD, Fedora 20, LXLE Desktop, Kon-Boot Purchased, Sparky, SolydX, Manjaro Linux. Лиценз: Безплатен (Free).

Промени в Universal USB Installer 1.9.7.0:

Add Show All ISO option. Update Step 1,2,3 labels. Replace empty spaces in filename with dashes. Update to newer GRUB4DOS.

