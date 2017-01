UVK Ultra Virus Killer е мощен антивирусен софтуерен инструмент за защита и лечение на операционната система от вируси, червеи и други различни вредоносни програми. UVK Ultra Virus Killer е в състояние да премахва троянските коне, вирусите, руткитовете и други заплахи за информационната сигурност. UVK Ultra Virus Killer следи всички стартирани в системата процеси, контролира трафика и проверява MD5-файловете. За разлика от много други подобни програми, UVK Ultra Virus Killer предлага и лекуване на някои заразени файлове.

UVK Ultra Virus Killer съдържа мениджър на програмите, които се стартират при зареждането на операционната система, мениджър на работещите процеси, средства за оптимизация и възстановяване. Някои от функциите на UVK Ultra Virus Killer изискват потребителски лиценз. Лиценз: Безплатен (Freeware).

Промени в UVK – Ultra Virus Killer 10.3.0.0:

General debugging and optimization.

New feature: Ultra Adware Killer also detects and removes all most common forms of malware, including but not limited to trojans, rogues, ransomware and rootkits.

New feature: UVK can now automatically carry out up to 3 actions immediately after it is executed: Run a UVK script (.uvk), load a System Repair Settings (.uvksr) file, or run a specific command. This new feature can be found in the Options section, Auto script tab.

New registry tweak: Enable defer windows upgrades. This new tweak sets a group policy that makes Windows defer feature upgrades. When you defer upgrades, new Windows features won’t be downloaded or installed for several months. Deferring upgrades doesn’t affect security updates. Note that deferring upgrades will prevent you from getting the latest Windows features as soon as they’re available.

