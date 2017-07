VeraCrypt е безплатна програма за шифроване на дискови дялове. Приложението е клон на популярната TrueCrypt, която вече не се поддържа от разработчиците. В VeraCrypt са премахнати забелязаните грешки в сорс-кода на TrueCrypt, а шифриращият алгоритъмът RIPEMD-160 е заменен с SHA-512 и SHA-256, при които е увеличен боя на итерациите (етапите) на хеширане. Програмата може да преобразува TrueCrypt дяловете към формат VeraCrypt.

Основни възможности на VeraCrypt: поддръжка на PIM (Personal Iterations Multiplier) за указване на броя итерации при шифроване, работа с ОС Windows 10, възможност за засичане на Evil Maid атака, подробна информация за размера на физическия сектор на дяловете, премахната е възможността за препълване на буфера и други грешки при работа с паметта, възможност за разшифроване на дялове и дискове. Лиценз: Безплатен (Freeware).

Промени в VeraCrypt 1.21:

All OSes:Fix 1.20 regression crash when running on CPU not supporting extended features.

Windows:Fix 1.20 regression that caused PIM value stored in favorites to be ignored during mount.

Fix 1.20 regression that causes system favorites not to mount in some cases.

Fix some cases of „Parameter Incorrect“ error during EFI system encryption wizard.

Install PDF documents related to EFI system encryption configuration for advanced users; disk_encryption_v1_2.pdf related to EFI hidden OS and full fisk encryption

dcs_tpm_owner_02.pdf related to TPM configuration for EFI system encryption.

FreeBSD:Add support for building on FreeBSD.

Изтегли: VeraCrypt 1.21 за Windows (27.9 MB)

Изтегли: VeraCrypt 1.21 за Linux (13.9 MB)

Изтегли: VeraCrypt 1.21 за Mac (10.7 MB)