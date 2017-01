Virtual Box е програма, с чиято помощ можете да виртуализирате и ползвате различни операционни системи като: Windows NT 4.0, 2000, XP, 2003 Server, Vista, DOS/Windows 3.x, Linux, OpenBSD и Mac OS. Създадените от вас виртуални машини не отстъпват по нищо на реалните. Характерно за VirtualBox е лесната инсталация, манипулация и удобния графичен интерфейс.

VirtualBox създава виртуална среда, в която може да инсталирате различни операционни системи, да инсталирате и тествате програми или с други думи може да правите почти всичко, което правите в нормалната ви ОС, без да се притеснявате, че може да повредите нещо. VirtualBox не разполага с всички възможности на подобните на нея програми, но за сметка на това разполага с такива, които не се срещат при нейните конкуренти, като стартиране на виртуалната машина отдалечено чрез Remote Desktop Protocol (RDP) и поддръжка на iSCSI. Лиценз: Безплатен (Open Source).

Повече за VirtualBox можете да научите от нашата статия VirtualBox – инсталация и инструкции за работа.

Промени в VirtualBox 5.1.14 Final:

VMM: fixed emulation of certain instructions for 64-bit guests on 32-bit hosts

VMM: properly handle certain MSRs for 64-bit guests on ancient CPUs without VT-x support for MSR bitmaps (bug #13886)

GUI: fixed a crash with multimonitor setups under certain conditions

GUI: allow cloning of snapshots when the VM is running

NVMe: fixed compatibility with the Storage Performance Development Kit (SPDK, bug #16368)

VBoxSVC: fixed a crash under rare circumstances

VBoxManage: added a sanity check to modifymedium –resize to prevent users from resizing their hard disk from 1GB to 1PB (bug #16311)

Windows hosts: another fix for recent Windows 10 hosts

Linux hosts: Linux 4.10 fixes

Linux Additions: fixed protocol error during certain operations on shared folders (bug #8463)

