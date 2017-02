VSDC Free Video Editor е безплатна програма за пълноценно създаване и редактиране на видео с дружелюбен интерфейс тип „стъпка-по стъпка“, бърз експорт и понижено използване на оперативна памет. Горещите клавиши, удобните панели с инструменти и удобната работа със слоеве позволяват дори и на съвсем неопитни потребители бързо да създават сложни видео сцени и слайдшоу.

Вграденият помощник в VSDC Free Video Editor позволява използването на видео ефекти при преход между различните сцени от филма и филтри за отделните видео файлове. Възможно е продължаване на редактирането за създадени по-рано сцени.

В новата версия на VSDC Free Video Editor е повишена е скоростта на обработка, особено за HD видео, има възможност за предварителен преглед на създадения филм. Лиценз: безплатен (Freeware).

Промени в VSDC Free Video Editor 5.7.5.667:

A number of visual effects and blur filters expanded and enhanced:

the Blur filter range has been expanded with Box Blur and Stack Blur;

motion Blur options extended by introducing motion types: linear, radial and zoom;

„Make opaque“ and „Make transparent“ added to the Transparency effects;

the Clipping mask effect has been made a separate effect applied in a couple of clicks.

Gradient and Pattern parameters added to the Brush tool of the Shape objects, which allows for advanced multiple color correction.

WebM added to supported input/output formats.

Deinterlacing option with Middle and Blending methods added.

The app’s performance optimized by adding a support for AVX2 processors.

A number of minor bugs fixed:

program crashes with DivX files;

program crashes with enabled firewall settings;

converting to network drive;

objects center alignment.

Официална страница

Изтегли: VSDC Free Video Editor 5.7.5.667 (35.1 MB)