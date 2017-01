VSO Media Player е абсолютно безплатен, прост и лек мултимедиен плейър. Програмата поддържа възпроизвеждане на практически всички видове популярни аудио- и видеоформати, включително Blu-ray и AVCHD; може да чете директно от образи на дискове в .ISO формат. Не изисква никакви допълнителни кодеци. Отличава се с повишена стабилност за плавно възпроизвеждане. Лиценз: Безплатен (Freeware).

Промени в VSO Media Player 1.5.8.517 Final:

– 0012133: [Feature Request] seek to closest keyframe and don’t start buffering immediately after time skip, to allow for faster skipping further ahead (felicia) – resolved.

– 0012111: [Crash] Application hangs when closing (felicia) – resolved.

– 0012092: [Feature Request] Add support for last HD TV stream formats (cedric) – resolved.

– 0012003: [Feature Request] background color to display when multimedia file does not fill the screen (felicia) – resolved.

– 0011788: [Bug] no audio detected for particular ts file (felicia) – resolved.

Изтегли: VSO Media Player 1.5.8.517 Final (22.4 MB)