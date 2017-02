Wavosaur е малък по размер аудио редактор, който може да анализира, записва, конвертира и редактира аудио. Програмата може да изрязва и вмъква различни аудио части, да използва филтри и ефекти. Wavosaur поддържа VST плъгини, звукови карти с ASIO драйвери, работи с многоканален звук и може да обработва аудио в реално време. Основни възможности на ASIO: възможност за работа с много файлове в рамките на една сесия, поддръжка на форматите WAV, MP3, AIF, AIFF, Ogg Vorbis, наличие на всички команди за редактиране на звук, точно показване на сигнала, пакетна обработка на файловете, многоканален звук, дискретизация до 192 KHz и до 64-битово квантуване, обработка на звука в реално време, поддръжка на VST плъгини, подробна статистика за всеки канал, честотен анализ, мониторинг на честотните характеристики на звука в реално време. Лиценз: Безплатен (Freeware).

Промени в Wavosaur 1.3.0.0:

– Discover new Wavosaur Widgets: Widgets are plugings completely dockable windows with high performance measurements for various audio parameters:

• Real time ouput FFT (multichannel)

• RMS power measurements

• Scope mode for output signal visualization

• Panning for stereo analysis

– Lot’s of bug corrections/optimizations x86 & x64 bits

+ Channel processing

– Auxiliary left and auxiliary right channel convertion to mono

– Convertion to mono optimized with mix of only selected channels

– New „Select all“ feature on right click

– New FXP and FXB management with strong support of Steinberg VST program and bank files

Изтегли: Wavosaur 1.3.0.0 Windows 32-bit (305 KB)

Изтегли: Wavosaur 1.3.0.0 Windows 64-bit (1.37 MB)