WebTorrent Desktop е програма за стриймване не само на филми, но и на музика и електронни книги. Приложението поддържа и магнитните линкове. С помощта на WebTorrent Desktop е възможно да се гледат торент-файлове, без да се налага предварителното им изтегляне – възпроизвеждането става едновременно с тегленето. WebTorrent Desktop разполага със собствен плеър, който може да превърта напред и назад, да спира и пуска възпроизвеждането. Поддържа се работата и с Chromecast, AirPlay и DLNA. Новият WebTorrent Desktop се базира на популярния WebTorrent, който е изцяло написан на JavaScript и използва WebRTC, като по този начин се елиминира използването на инсталационни файлове и плъгини – всичко става в програмния прозорец на браузъра. WebTorrent Desktop прави още една стъпка и дава възможност за съвсем лесно стриймване, гледане, четене и слушане на медийни файлове. Лиценз: Безплатен (Open Source).

Промени в WebTorrent Desktop 0.18.0:

Added

•Add a new „Transfers“ menu for pausing or resuming all torrents (#1027)

Changed

•Update Electron to 1.4.15 ◦Windows 32-bit: App can use 4GB of memory instead of just 2GB

◦Fix „Portable App“ writing crash reports to „%APPDATA%Temp“ (Windows)

•Updated WebTorrent engine to 0.98.5 ◦Fix issue where http web seeds would sometimes stall

◦Don’t send ‘completed’ event to tracker again if torrent is already complete

◦Add more peer ID entropy

◦Set user-agent header for tracker http requests

Fixed

•Fix paste shortcut in tracker list on Create Torrent page (#1112)

•Auto-focus the ‘OK’ button in modal dialogs (#1058)

•Fix formatting issue in the speed stats on the Player page (#1039)

Изтегли: WebTorrent Desktop 0.18.0 за Windows (60.1 MB)

Изтегли: WebTorrent Desktop 0.18.0 за Linux (48.9 MB)

Изтегли: WebTorrent Desktop 0.18.0 за Mac (47.5 MB)