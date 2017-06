WhoCrashed е малка програма, помагаща при анализа на записаната в дисковата система оперативна памет, след възникване на срив в компютърната система. След стартирането на WhoCrashed е необходимо да се натисне бутона Analyze, след което WhoCrashed започва да сканира диска на компютъра за записани дъмпове памет, а резултатът от работата на тази програма се изобразява в раздела Report. Освен информация за самата грешка, WhoCrashed показва името на файла, предизвикал срива, който обикновено е драйвер за устройство и по-рядко – модул на ядрото.

Препратките в текста на отчета на WhoCrashed са оцветени със син цвят и препращат с правилно зададени въпроси към търсещата машина на Google. Към всяка грешка е добавено и кратко описание, в което се обяснява най-вероятната причина за краха на компютърната система. Лиценз: Безплатен (Freeware).

Промени в WhoCrashed 5.54:

BUG FIXED: The program could crash and show an access violation

In certain situations, the software could crash and display an access violation message. This has been fixed.

BUG FIXED: Displayed list of currently processed crash dumps could have same dump file listed twice

When performing analysis, the list of currently processed crash dumps could have the same crash dump file listed twice. This has been fixed.

Minor minor updates, improvements and text corrections

Several unspecified updates, improvements and text corrections have been applied to the software.

Екрани 1 от 3

Официална страница

Изтегли: WhoCrashed 5.54 (2.63 MB)