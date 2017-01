Windows 10 Manager е пакет от помощни програми за оптимизиране, настройка, възстановяване и почистване на най-новата операционна система Windows 10.

С помощта на Windows 10 Manager е възможно да се увеличи скоростта на работа и да се намали времето за реакция на операционната система, да се изчистят системните грешки, да се подобри безопасността и на практика, изцяло да се настрои ОС Windows 10 към своите предпочитания и желания.Всички софтуерни инструменти в Windows 10 Manager са разпределени в няколко категории: Информация – подробни данни за хардуера и софтуера, Оптимизация – фина настройка на конфигурацията на хардуера, Почистване – преглед на заетото дисково пространство и освобождаване на памет, Настройка – промяна на външния вид и стартовия екран, Безопасност – специални настройки на защитата и опции за шифроване на данните, Мрежова работа и Други помощни функции – настройване на началния екран, таскбара и други. Лиценз: Платен (Shareware).

Промени в Windows 10 Manager 2.0.4:

Add some tweaks.

Perfect some features.

Perfect the File Type Icon, can get Windows app icons.

Add the Polish.

Add Hotkey Manager, helps you onfigures global keyboard shortcuts to increase navigation speed.

