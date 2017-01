Windows Firewall Control е съвсем малка програма, която добавя удобен потребителски интерфейс към вградената защитна стена в операционната система Windows, като едновременно с това разширява неговите възможности. Windows Firewall Control дава възможност на потребителите с лекота да управляват защитната стена в ОС Windows, без да са необходими задълбочени компютърни познания за неговата настройка.

Основни характеристики на Windows Firewall Control: само един изпълним файл с малък размер, интуитивен и понятен интерфейс, забрана или разрешение за достъп до Интернет за всяко приложение с един клик на мишката, интегриране в експлоръра, лесен и удобен достъп до формирането на правилата на защитната стена, защита на програмата за изтриване от неупълномощени лица, режим на обучение с уведомяване на блокираните връзки, блокиране на настройките чрез парола, импорт и експорт на настройките и правилата. Лиценз: Безплатен (Freeware).

Промени в Windows Firewall Control 4.9.2.0:

– Fixed: At uninstallation the „Program Compatibility Assistant“ is displayed. The

code was updated to avoid displaying this for WFC installer/uninstaller.

– Fixed: After last update, the columns visibility is not remembered after reopening

the Rules Panel or Connections Log.

