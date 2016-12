Wing FTP Server е професионална кросплатформена програма – FTP сървър и клиент. Освен FTP, Wing FTP Server поддържа HTTP и SSH. Приложението осигурява много висока скорост за обмен на данните със сървъра. Интерфейсът на Wing FTP Server е лек и лесен за работа.

Включеният в Wing FTP Server монитор, позволява в реално време да се наблюдава натоварването на сървърите и дори да се вижда, какво точно вършат потребителите на сървъра. Програмата разполага с инструменти като IP-наблюдател, брояч на кликванията и съставя подробни отчети за потребителската дейност. Wing FTP Server поддържа работата с VBScript и Javascript скриптове, които разширяват неговата функционалност. Поддържа се работата с виртуални каталози, за съвместно използване на папки и файлове, както и потребителски дискови квоти. Лиценз: Платен (Shareware).

Промени в Wing FTP Server 4.8.2:

Fixed a bug – web client stops working for the error „cannot read webclient/run.lua: Bad file descriptor“.

Fixed a bug – web client stops working for the error „not enough memory“.

Added a feature – Now you can enter the customized OpenSSL Cipher Suites under the server settings.

Added a feature – Added sorting function for the feature „Audit & Report“.

Improvement – Treated weblink session as normal session, admin can manage it and view its statistics.

Improvement – Now can display thousands of online sessions with better performance.

Improvement – Updated the Help Manual for Wing FTP Server.

