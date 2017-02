WinNc е файлов мениджър, известен още и като Norton Commander за операционната система Windows. WinNc използва същите функции на клавиатурата и мишката, като известния Norton Commander и спокойно може да замени стандартния файлов мениджър в ОС Windows. Програмата е много удобна за достъп до твърдите дискове и до FTP сървърите. WinNc поддържа 12 вида компресия на файлове, с нейна помощ могат да бъдат разглеждани 21 типа графични файлове, разполага с интегриран FTP клиент, показва скоростта на копиране или преместване на файловете, поддържа запис на CD и DVD, може да конвертира аудио WAV файловете в MP3 формат, показва разнообразна системна информация, поддържа стилове. Могат да се стартират няколко екземпляра на WinNc, а програмата предлага стандартно и разширено управление на файловете. Лиценз: Платен (Shareware).

Промени в WinNc 7.7.1.0:

– Issue fixed in state tabs

– Issue fixed in quick-locate on deletion

– Improved indexing and locating algorithm

– Other enhancements and fixes.

