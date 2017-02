WinSnap е малка и удобна програма с много възможности за създаване и редактиране на скриин шотове (screenshots). Допълнителни възможности са добавяне на плавни сенки, автоматично запазване на създадените изображенията, различни филтри и ефекти наподобяващи възможностите на Photoshop. WinSnap поддържа голямо разнообразие от формати на изображения.

WinSnap е просто брилянтна програма за правене на професионални скрийншоти по екрана. Създаваните с нея снимки са като излезли изпод Photoshop. Можете да задавате светкавично обработване на заснетите части от екрана с различни ефекти, предлагани от WinSnap: Ефекти по оцветяването (прави снимката черно-бяла, оцветява я в сепия – червеникавокафяво, инвертира цветовете); Ефекти по сянката (обгражда частично или пълно изображението ви с напълно реалистична сянка); Други ефекти (слага контур, воден знак, завърта скрийншота в по-непринудена поза и др.).

WinSnap безпроблемно снима прозорци с нестандартни форми; умее да съхранява направения скрийншот в различни графични формати (png, gif, jpg, bmp, tiff), да го изпраща към клипборда или да праща по email; има многоезичен интерфейс (поддържа Unicode); опция за автоматично записване; издава цъкащ звук при снимане. WinSnap може да снима в различни режими (на цял екран, само дадена програма, активния в момента прозорец, посочена от вас област и др.). Лиценз: Платен (Shareware).

Промени в WinSnap 4.5.7:

•Added higher resolution images and icons for high DPI

•Toolbars and UI elements look much better now on high DPI

•New translations: Czech, Italian, Hungarian, Slovenian

•Installer is DPI aware now and looks much better with scaling

•Latest compilers – better code optimization for new CPUs

•Several fixes for Windows 10 compatibility

