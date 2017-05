WinToFlash е програма, която позволява без усилия инсталационният диск на Windows или Live CD/DVD да бъде пренесен на флаш носител.

WinToFlash съдържа удобен помощник, който ще Ви помогне да прехвърлите инсталацията на Windows на USB стик и да я направите bootable. Същото може да бъде направено и с всяко LiveCD/DVD. Програмата разполага с многоезичен интерфейс (за съжаление българският превод е правен през Google Translate). Лиценз: Безплатен за некомерсиална употреба (Free for non-commercial use).

Промени в WinToFlash 1.9.0001 Final:

Added More Options dialog into the Bootable USB Wizard

## grub4dos binary and boot MBR and PBR code updated to the latest version 0.4.6a 2017-05-15

Изтегли: WinToFlash 1.9.0001 Final (6.88 MB)