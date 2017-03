WinToUSB 3.5 Final

WinToUSB е програма за инсталиране и стартиране на операционната система Windows върху USB диск или стандартен USB стик, с помощта на ISO файлов образ или CD/DVD устройство като източник на инсталацията. Ако притежавате DVD диск или ISO файл на ОС Windows и легален ключ за съответната версия на операционната система, то можете да използвате WinToUSB за инсталиране на Windows върху USB устройство. WinToUSB поддържа и създаването на WinPE USB, което означава, че лесно може да се прехвърли цялата WinPE компилация на флаш-стика и след това той да стане зареждащ. WinToUSB има приятен потребителски интерфейс и може да работи с почти всички версии на операционната система Windows. Създателите на програмата подчертават да се използват възможно най-бързите флаш-стикове и дискове. Лиценз: Безплатен (Freeware).

Промени в WinToUSB 3.5:

Add support for cloning Windows on a VHD/VHDX disk to USB drive

Convert Windows To Go drive to internal hard drive

Fix other minor bugs

