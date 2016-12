Wise Disk Cleaner е безплатна програма, с приятен интерфейс и бърза работа, за сканиране и освобождаване на място на хард диска, чрез почистване на ненужните и временни файлове. Дори потребител, който не е боравил с компютър ще може да почисти хард диска си с този инструмент. Програмата сканира повече от 50 типа ненужни или временни файлове и след това безплатно ги почиства.

Wise Disk Cleaner сканира за излишни файлове, които може да се натрупали с времето върху твърдия ви диск и да затормозяват работата му. След сканирането, Wise Disk Cleaner ще ви предостави подробна информация за всеки един файл, за да можете да прецените дали желаете да ги изтриете. Лиценз: Безплатен (Freeware).

Повече за Wise Disk Cleaner можете да научите от нашата статия Wise Disk Cleaner – кратко ревю.

Промени в Wise Disk Cleaner 9.41 Final:

Wise Disk Cleaner keeps on its improvements, and the newly released notes are as follows:

Optimized the feature of skipping the browser to scan and clean.

Updated various translations.

Minor GUI Improvements.

Официална страница

Изтегли: Wise Disk Cleaner 9.41 Final (4.95 MB)