Wise Folder Hider е лесно за използване приложение, което ви позволява да скриете вашите файлове и папки.

Можете да го използвате, за да скриете файлове и папки на локални дялове или сменяеми устройства. Данните не могат да бъдат достъпни чрез други програми или други операционни системи като DOS. Единственият начин за достъп до тези данни е да въведете валидна парола.

Ето някои основни характеристики на Wise Folder Hider:

· Възможност за скриване на файл или папка.

· Лесен и безопасен за употреба.

· Поддръжка на множество акаунти.

· Поддръжка на сменяеми носители.

· Поддръжка на влачене и пускане.

· Приятен интерфейс. Лиценз: Безплатен (Freeware).

Промени в Wise Folder Hider 4.11:

Improved the password encryption algorithm.

GUI and usability improvements.

Updated various translations.

