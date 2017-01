Wise Registry Cleaner е програма, която ще сканира регистрите на Windows и ще намери грешните и ненужните такива. Програмата използва специален алгоритъм на търсене, който работи бързо, ефикасно и най-важното – безопасно. Все пак ако видите, че след сканиране и редакция на регистрите системата ви не работи както вие желаете можете да върнете старите настройки. Wise Registry Cleaner е интересна алтернатива на десетките оптимизатори на регистрите. Лиценз: Безплатен (Freeware).

Промени в Wise Registry Cleaner 9.36 Final:

Added the feature of modifying the license code.

Updated various translations.

Minor bug fixes.

