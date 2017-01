WSUS Offline Update представлява инструмент, с чиято помощ можете да изтеглите и всички налични до момента актуализации за Windows или Microsoft Office. Програмата позволява създаване на ISO-образ или копиране на ъпдейтите на USB-носител за офлайн-актуализиране на компютри без връзка с интернет, избор между различни опции за извършване на актуализацията и т.н. Поддържа 32- и 64-битови варианти на Windows XP, Vista, 7, 2003 и 2008 Server, както и версиите на Microsoft Office от 2003 до 2010. Всички актуализации за операционната система и офис-пакетите се изтеглят от официалните сървъри на компанията Microsoft. Лиценз: Безплатен (Freeware).

Промени в WSUS Offline Update 10.8.1:

– NOTE: This version is supposed to be the last one containing the Linux download scripts

– C++ 2010 Redistributable Runtime Libraries updated to v. 10.0.40219.473 (Thanks to „harry“)

– Microsoft Silverlight updated to v. 5.1.50901.0 (Thanks to „harry“)

– Aria2 download utility updated to v. 1.29.0

– Improved autorun.inf file (Thanks to „dsca“, „psj“ and „aker“)

– Exclude definitions for download and update may be updated while downloading (Thanks to „aker“)

– Replaced superseded August 2016 Servicing stack update (kb3176936) by October 2016 Servicing stack update (kb3199986) for Windows 10 Version 1607 (Thanks to „aker“)

– Fix: Revised list of scan prerequisite updates for Windows Vista and Server 2008 (x86/x64) (Thanks to „lmacri“, „Dalai“, „boco“, „harry“ and the community)

– Fix: Excluded outdated initial revision of kb3167679 for Windows Vista and Server 2008 (x86/x64)

– Fix: Replaced superseded Skype for Business 2015 Security Update kb3115431 (MS16-097) by kb3118348 (MS16-120) (Thanks to „Gerby“)

– Fix: Replaced superseded Skype for Business 2016 Security Update kb3115408 (MS16-097) by kb3118327 (MS16-120)

– Fix: ISO and USB images for Windows Vista and Server 2008 (x86/x64) contained unused installation packages for .NET Framework 4.6.2

