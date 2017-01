WYSIWYG Web Builder е програма за непрофесионално създаване на професионално изглеждащи уеб сайтове. Чрез нея страниците биват буквално сглобявани – посредством опцията drag & drop можете да влачите и разполагате където желаете различните обекти, представляващи структурата на една страница – текст, линии, илюстрации, таблици, линкове и т. н.

WYSIWYG Web Builder е снабден и с опция за изработване на форми за online попълване (поддържа вмъкване на различни полета – Editbox, TextArea, Checkbox, Radiobutton, Combobox, Button); поддържа изписване на текстове с различни шрифтове, цвят, линкове, размер и др.; позволява ръчно добавяне на HTML код, скриптови обекти (VbScript и Javascript); публикуване върху локалния диск или на FTP; лесно и автоматизирано изработване на фото галерии; Undo/Redo, изравняване, Copy/Cut/Paste, разпечатване/превю, водене на Bookmark-ове и др.

Към стандартния пакет на WYSIWYG Web Builder в е включена и помощна документация. Лиценз: Платен (Shareware).

Промени в WYSIWYG Web Builder 11.6.2:

• Visually design your website (What-You-See-Is-What-You-Get).

• No HTML knowledge required! Just drag & drop objects to the page!

• Outputs standard HTML4, HTML5, XHTML, CSS3, PHP.

• Responsive Web Design

• HTML5 Audio/Video, YouTube, Flash Video and more!

• Slidehows, photo galleries, rollover images, rollover text.

• Navigation bars, Menu bar and many other navigation options.

Екрани 1 от 3

Официална страница

Изтегли: WYSIWYG Web Builder 11.6.2 (5.51 MB)