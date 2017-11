Xmedia Recode е инструмент, с чиято помощ можете да конвертирате всеки видеофайл във формат, който може да бъде възпроизведен на телефон, портативен плейър или друго преносимо устройство. Xmedia Recode премахва напълно необходимостта от инсталирането на специални приложения на мултимедийните устройства, с които да бъдат обработвани файловете, за да могат да бъдат възпроизведени на тях. Програмата притежава отлична функционалност и интуитивен многоезичен интерфейс (без български език). Лиценз: Безплатен (Freeware).

Промени в XMedia Recode 3.3.7.9:

Update of ffmpeg

H265 Codec: Added “Lookahead Threads” option

H265 Codec: Added “Ref Frames” option

H265 Codec: Added “CTU Info” option

Update of the French language file

Update of the Japanese language file

Troubleshooting

Fixed minor bugs

Екрани 1 от 3

Официална страница

Изтегли: XMedia Recode 3.3.7.9 (9.89 MB)

Изтегли: XMedia Recode 3.3.7.9 Portable (9.78 MB)