YUMI (Your Universal Multiboot Installer) е програма, с чиято помощ можете да създадете мулти-бут диск с няколко операционни системи, различни антивирусни или системни инструменти и т.н. В програмата е предвидена възможност за посочване на път към ISO-образ на желаните система или инструмент на твърдия диск на компютъра, както и за изтегляне на необходимия диск от официалния сайт на разработчиците. На страницата на производителя могат да бъдат открити и други подобни инструменти. Лиценз: Безплатен (Open Source).

Промени в YUMI 2.0.3.4:

Update Get Drives function to ignore system and network drives on subsequent YUMI installs. Corrected UI vesamenu paths.

