Една-единствена игра запълва половината пространство в Nintendo Switch

Когато излезе на пазара на 3 март, новата Nintendo Switch ще има едно хитово заглавие в своя каталог и това е The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Проблемът е, че същата тази игра е достатъчна, за да запълни почти половината от вътрешното пространство за съхранение на конзолата.

На официалния сайт на Nintendo се появи информация, че екшън приключението ще бъде точно 13.4GB, докато конзолата има скромните 32GB сторидж, част от които са запазени за операционната система.

Проблемът с Breath of the Wild е, че тя е дълга игра, която по всяка вероятност геймърите ще играят много седмици и месеци, в резултат на което ще загубят ценно място на конзолата, което иначе биха използвали за друго.

За щастие, Switch ще поддържа карти до 2TB в Micro SDXC формат. Към момента най-големите карти са едва с 512GB, така че конзолата си остава насочена към бъдещето. Лошото е, че всяка една карта памет е допълнителен разход, който трябва да предвидите. С това се засилва още повече критиката относно многобройните и скъпи аксесоари на Switch, които имат неочаквано високи цени.