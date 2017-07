Подробности за допълнителното съдържание към Wolfenstein 2: The New Colossus

Независимо, че октомврийската премиера на Wolfenstein 2: The New Colossus не е близко, вчера Bethesda и MachineGames публикуваха информация за сезонния пропуск и специалното издание за играта, както и специално издание за територията на Северна Америка, което да се надяваме, ще посети и европейския континент.

Изглежда, че MachineGames не искат да ви изпускат от хватката си, с анонса на цели четири епизода, които ще излязат за новия Wolfenstein. Те ще ви срещнат с изцяло нови герои, в които вие ще се превъплътите. Би Джей не е единственият герой, който иска да освободи американската територия от свастиката. Wolfenstein II: The Freedom Chronicles, както е името на DLC пакета ще ви срещне с Джесика Велиант, Джерард Уилкинс и Джоузеф Стелиън.

The Adventures of Gunslinger Joe ще ви предостави възможността да играете като бившия професионален куортърбек Джоузеф Стелиън, който трябва да се справи с орди от полудели механизирани нацита сред руините на Чикаго.

The Diaries of Agent Silent Death – бивш агент и изкусен убиец, Джесика Велиънт има за задача да се инфилтрира в редиците на врага в секретните бункери на нацистите и да разобличи тайната операция Сан Андреас.

The Amazing Deeds of Captain Wilkins – в качетвото си на бивш герой от войната, капитан Джерард Уилкинс бива дислоциран в красивата и мразовита Аляска, за да осуети изпълнението на операция Черно слънце.

И трите епизода ще бъдат включени в Deluxe изданието на играта. Пакетът The Freedom Chronicles ще може и да се получи отделно чрез закупуването на сезонния пропуск. За тези, които направят предварителна поръчка на играта, пристига и специалното допълнение The Freedom Chronicles: Episode Zero, което ви въвежда в предисторията на тримата герои. Episode Zero е включен също в сезонния пропуск.

Що се отнася до специалното издание, което няма яснота, дали ще бъде достъпно по някое време и в Европа, то това е Wolfenstein: The Two-Pack, обединяващ Wolfenstein: The New Order и Wolfenstein: The Old Blood за цена от $29.99.

Отделно от новината за допълнителното съдържание към играта, от материал в GameInformer, стана ясна любопитна подробност за Wolfenstein II. Изглежда, че тези от вас, които са играли The New Order ще могат да пренесат изборите, направени от първата игра от анонсираната трилогия във втората. Няма голяма яснота как ще се случи това, но изданието припомня, че в първата игра, още в началото, вие получавате възможността за избор между две основни времеви линии, откъдето и историята тръгва в две различни посоки. The New Colossus ще ви даде възможността да продължите своята собствена история. Как обаче, изданието не уточнява.

Играта излиза на 27.10 за конзоли и PC. По-горе може да се насладите на едночасов геймплей, идващ от YouTube канала на Eurogamer.