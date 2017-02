Подробности за Battlefield 1: They Shall Not Pass

В края на миналата година ви съобщихме за анонса на първото DLC за Battlefield 1. Тези дни DICE публикува подробности за него, от които се разбира, че то ще е доста сериозно.

They Shall Not Pass ще включва нов режим, нови оръжия, нови операции и постижения, нов клас и различни подобрения и нови характеристики.

Сред новите карти са Verdun Heights: наклонен горски район, обгърнат от пламъци, който ще трябва да преодолеете сред непрестанен артилерийски огън. Друга карта ще ви отведе във вътрешността на форт – Fort de Veaux – и по-точно в подземните лабиринти на съоръжението. Красивата френска провинция и някога пасторален Соасон днес е част от адското време на ПСВ със следващата карта Soissons, която ще ви изправи пред открити полски пространства, танкове, артилерия и авиация. Последната карта, Rupture ще ви предложи възможността да изненадате противника си, прикрит зад стабилни фортификационни конструкции, обвити в мириса цветя. Освен възможността да станете част от френската армия, ще получите достъп и до изцяло новия режим: Frontlines. Комбинация от Rush и Conquest, режимът ви задължава да плените знамето на противника, преодолявайки съпротивата му, като крайната цел е унищожението на два телеграфни поста. Ако успеете за определеното време, печелите. Ако редиците ви намалеят обаче, докато достигнете крайната цел, битката започва отначало.

Сред новите бойни превозни средства е стоманеното чудовище Char 2C, както и непобедимия St. Chamond. Новият клас тук е Trench Raider, безмилостен воин, оборудван със стоманен шипиран боздуган и гранати, той всява ужас сред обитателите на окопите. Новото стационарно оръжие пък е Siege Howitzer.

The Devil’s Anvil и Beyond the Marne са двете нови операции, които ще ви включат в близък бой, както и в танкови схватки. They Shall Not Pass излиза през март.