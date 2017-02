Horizon: Zero Dawn е технически шедьовър за PS4 и Pro

Когато дойде анонсът на PlayStation 4 Pro, мнозина се запитаха какво значи това за бъдещето на платформата. Ще изостане ли значително оригиналната версия на PS4, след като новата ревизия се появи с по-добър хардуер?

В този смисъл, Horizon: Zero Dawn е изключително важно заглавие, тъй като заедно с Days Gone бе използвано като демонстрация за възможностите на PlayStation 4 Pro. Холандските майстори от Guerrilla Games отдавна са доказали, че правят едни от най-изпипаните визуално игри на пазара и този път студиото не разочарова. Новата ролева игра с отворен свят е триумф на визията и производителността, а добрата новина е, че това се отнася както за Pro версията, така и за стандартната PS4.

Заключението е на Digital Foundry, а и двете версии на играта вървят със стабилни 30 кадъра в секунда, благодарение на добре оптимизирания енджин Decima.

Докато процесорът в игри като Fallout 4 и Just Cause 3 се задъхват на моменти да изобразят в движение отворения свят, докато приготвят инструкции за видео картата, разходката из Horizon: Zero Dawn е без никакво накъсване. Оптимизацията на енджина е толкова добра, че преходът между 1080p и ъпскейлната 4К визия е изключително плавен. Допълнителната мощност при Pro версията е използвана за повече кадри в секунда.

По-подробен технически анализ на играта може да научите от пълното видео, но е ясно, че Horizon: Zero Dawn поставя нов стандарт и успокоява собствениците на PS4.