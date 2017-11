Humvee съди Activision заради Call of Duty

Компанията зад популярната серия военни бронирани коли Humvee ще съди Activision заради начина, по който марката е представена в поредицата Call of Duty.

AM General LLC твърди, че гейм гигантът е използвал запазената марка Humvee без разрешение. Освен в шутърите, тя е ползвана още в играчки и книжни издания от типа Strategy Guide.

В иска, заведен в съд в Ню Йорк, AM General LLC обвинява Activision, че неправомерно се възползва от добрата ѝ воля и репутация.

“Феноменалният успех на Call of Duty е за сметка на нас и нашите клиенти, които са заблудени, че ние лицензираме продуктите си за игри или по някакъв начин сме свързани с тях”, се казва в иска.

Компанията нагло твърди, че именно присъствието на Humvee в Call of Duty е “ключов” елемент от комерсиалния успех на поредицата. Това, разбира се, е силно преувеличено, но е факт, че военните автомобили наистина намират място в доста игри през годините. Има ги в Call of Duty 4: Modern Warfare, Call of Duty: Modern Warfare 2, Call of Duty: Modern Warfare: Mobilized, Call of Duty: Modern Warfare 3, Call of Duty: Black Ops 2, Call of Duty: Ghosts, Call of Duty: Heroes и Call of Duty: Modern Warfare Remastered.