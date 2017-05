Nintendo работи по мобилна Zelda игра?

Немислимото може да се случи и най-обичаната видео игра в историята да се появи на екрана на вашия телефон. Изглежда, че след успеха на The Legend of Zelda: Breath of the Wild за Switch и Wii U, Nintendo вече подготвя мобилна игра, базирана на серията.

Според информация на The Wall Street Journal, играта се прави заедно с мобилната компания DeNA и е предвидена за по-късно тази година.

Zelda заглавието явно ще излезе след мобилната версия на Animal Crossing, която също се очаква през втората половина на 2017 г. Новината е изключително важна не само за феновете на Линк и приказния свят на Hyrule, но и за геймърите като цяло, защото бележи още една голяма стъпка от мобилната стратегия на Nintendo.

Японският ветеран вече обяви, че възнамерява да пусне пет мобилни игри до края на 2017 г. и очевидно това обещание ще бъде изпълнено. Последната засега Super Mario Run се продаваше за десет долара и вероятно Zelda заглавието ще има подобна цена, предвид че Nintendo не иска да обезценява най-важните си IP-та.