Nintendo 64 навършва 20 години в Европа

Точно на този ден преди цели 20 години на пазара в Европа излиза Nintendo 64.

На 1 март 1997 г. тя дебютира на Стария континент на цена от 250 лири с шест налични игри:

FIFA Soccer 64

Pilotwings 64

Star Wars: Shadows of the Empire

Super Mario 64

Turok: Dinosaur Hunter

Wayne Gretzky’s 3D Hockey

Nintendo 64 бележи промяната за компанията от 2D визията на 16-битовата епоха към 3D игрите на 64-битовата ера. Конзолата се конкурира с излезлите преди нея PlayStation и SEGA Saturn.

Решението на Ninty да продължи да се придържа към касетките като носители струва скъпо на компанията. Като цяло, през годините Nintendo 64 страда от липса на достатъчно като количество и качество мултиплатформени игри, но компенсира това с двете най-влиятелни заглавия в историята на гейминга – Super Mario 64 и The Legend of Zelda: Ocarina of Time. GoldenEye 007 е революцията в шутър жанра при конзолите, а Banjo Kazooie е легенда при платформърите.

Конзолата остава в историята и с уникалните хардуерни иновации – аналоговия стик и вибрацията на нейния контролер.