В WhatsApp вече можете да изтривате съобщенията

По рано в WhatsApp се появиха някои функции, които вече са реализирани във Viber и Telegram. Това, в частност, са груповите разговори. А сега се появи и друга функция – възможност за изтриване на вече изпратените съобщения.

Това бе реализирано в Skype много отдавна. За да използвате тази функция, трябва да кликнете върху съобщението и да задържите, след което ще можете да изберете да изтриете съобщението, само от своята история на кореспонденцията или от чата, който се вижда от събеседника. В първия случай ще получите съобщението You deleted this message, а във втория, събеседникът ще получи – This message was deleted.

Тази възможност обаче има времеви лимит – изтриването на съобщението е възможно само в първите 7 минути, след изпращането.