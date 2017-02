Никой не обича да гледа вашите селфита, твърдят учени

Двама учени от Мюнхен са достигнали до извода, че въпреки своята популярност, селфи снимките всъщност са обект на минимален интерес от страна на останалите.

Сара Дифенбак и Лара Христофоракос от университета „Лудвиг Максимилиан“ в Мюнхен публикуваха мащабно проучване за този поп феномен в новия брой на академичния журнал Frontiers in Psychology. То се нарича The Selfie Paradox: Nobody Seems to Like Them Yet Everyone Has Reasons to Take Them.

От анкетираните 238 души, 77 процента казват, че поне веднъж месечно си правят селфита, а 49 процента получават селфи от свой познат поне веднъж седмично. В същото време, мнозинството от потребителите признават, че биха искали да виждат по-малко селфита в социалните мрежи.

Много са и онези, които считат, че селфитата имат негативни последици, не само за сигурността на снимащия се, но и за неговата психика. Автопортретите вредят на самоуважението и създават изкуствен и неавтентичен образ на човек. За 90 процента селфитата са чисто и просто самореклама.

Проучването е проведено онлайн сред хора от Германия, Австрия и Швейцария. Учените считат, че негативното отношение към селфитата може да е европейски феномен, тъй като други култури по света може да реагират по-добре на тези снимки.