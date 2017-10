Събитието From Zero to a Million on Amazon идва в София

Второто издание на събитието From Zero to a Million on Amazon ще се проведе в гр. София на 16 и 17 ноември 2017 година и ще събере на едно място повече от 100 начинаещи и опитни търговци, желаещи да развиват уменията си за продажби в Амазон.

Лектори на събитието са екип от млади специалисти с повече от 8 годишен опит в праджбите в най-голямата маркетплейс система в света – Амазон.

Вече е в ход регистрацията за събитието “From Zero to a Million on Amazon”, което ще се проведе за втори път през тази година, поради огромния интерес към него. Организаторите ни издадоха, че местата са почти изчерпани, затова ако искате да сте част от семинара и да се заредите с ценни знания и умения, побързайте да запазите своето място.

Програмата на събитието е подходяща както за начинаещи търговци, така и за вече утвърдени продавачи, които искат да развият уменията си за продажби и бъдат по-конкурентноспособни в най-голямата онлайн система за външни партньори – тази на Амазон.

Какво можете да очаквате:

* Създаване на профил в Амазон, подготовка, необходими документи, въведение към SellerCentral – модула на Амазон за управление на продажбите.

* Интелектуална собственост и регистрация на бранд в системата на Амазон.

* Подготовка на продукти за Амазон – опаковки, обозначения и необходими атрибути.

* Продуктова презентация – снимки, описания и видео, как лесно и евтино да подготвим описанията за всички пазари на Амазон.

* Създаване на рекламни кампании чрез PayPerClick системата на Амазон.

* Маркетингови похвати и стратегии за изстрелване на нов продукт.

* Логистика и работа с Fulfillment центрове на Амазон.

* Комуникация с клиенти и добри практики за поддържане на висок рейтинг.

* Счетоводни практики, свързани с международната търговия в Амазон.

* Пазарен анализ в Амазон и планиране на нови продуктови бестселъри, които може да произвеждате.

* Sourcing на материали, компоненти и допълнителни елементи за Вашето производство от Китай.

Всички желаещи да бъдат част от това събитие могат да се запишат чрез регистрационната форма в сайта на Академията: https://ecommercebg.com/from-zero-to-a-million-on-amazon/