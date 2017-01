CES 2017: LG представи робот с Alexa

Alexa без никакво съмнение е най-добрият дигитален асистент на пазара. Amazon може и да се провали със смартфон проекта си, но с Echo впечатли всички. А Alexa вече и дебютира в киното с участието си в последния сезон на Mr.Robot.

Причината за успеха на Echo е откритата природа на платформата позволяваща лесната интеграция с услуги на различни разработчици. Освен това, всеки притежател на Echo може да модифицира уменията на Alexa, като платформата получава интеграция и с услугата за създаване на програмируеми сценарии IFTTT (If This, Then That). Това дава значително предимство на Alexa пред нейните сродни конкуренти – Assistant на Google, Siri на Apple и Cortana на Microsoft, като и трите компании имат намерение да променят статуквото, но засега Alexa е далеч пред тях.

Ако има нещо, за което могат да бъдат критикувани Amazon, това може би е „обвивката“ на дигиталния им асистент. Да, Echo притежава стилен и елегантен дизайн, но някак си бездушен. Тук обаче отново идват на помощ Amazon, които не затварят Alexa завинаги в цилиндричния ѝ затвор. Заедно с LG те представиха на CES 2017 симпатично роботче – Hub Robot.

Освен, че може да прави всичко това, което може Alexa, която се намира в неговото тяло, Hub Robot е и робот, който може да се движи, да следи позицията на говорещия, да заснема видео и изображения, както и да предава такива, да разпознава лица и хора. Освен това, роботът, подобно на Dot с Echo си има свои малки копия, които могат да бъдат разположени в другите стаи на дума.

По време на представянето на новата линия IoT продукти LG представи и версия на Hub Robot, която е специализирана в обслужване на клиенти по летищата и скоро ще помага на заминаващите от южнокорейското летище на Инчеон. Използвайки гласовата система на Alexa, след сканиране на билета на заминаващия, роботът може да му даде информация за полета и на кой терминал трябва да отидат, както и допълнителна информация, като да речем какво ще е времето в града, в който отива пътника, когато самолета кацне. Заедно с него беше представен и робот, който коси трева.