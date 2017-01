Google I/O 2017 – къде и кога

Въпреки, че Google I/O – това е преди всичко конференция за разработчици, интересът към това мероприятие винаги е бил много висок и сред „обикновените хора“. Това разбира се не е странно. Например, през 2016 г. на Google I/O компанията обяви новата версия на операционната система Android N, платформата за виртуална реалност Daydream VR, гласовия асистент Google Assistant и още много други интересни неща. Факт е обаче, че и този път конференцията Google I/O обещава да бъде не по-малко вълнуваща.

Разбира се, официална информация за анонсите на Google I/O 2017 все още няма, но ако се вярва на слуховете, то нас ни очаква новата версия на операционната система Android О, обновяване на съществуващите услуги (възможно е и обявяването на някои нови), както и релийза на следващата версия на Chrome OS, с поддръжка на нови функции. Данните, за съжаление, са много неясни, но повече подробности за всичко това ще стане ясно след няколко седмици или дори дни преди старта на самата конференция.

Google I/O 2017 ще се проведе от 17 до 19 май, включително и в Шорлайн Амфитеатъра, който се намира в близост до главния офис на Google в Mountain View. Най-интересен вероятно ще е първия ден на събитието (17 май), защото именно тогава ще се проведат и главните анонси. А на 18 и 19 число са планирани събития, от които ще се интересуват най-вече непосредствено разработчиците: различни обучителни програми и така нататък.

В чест на Google I/O 2017, компанията пусна специален сайт, но на него е изписан само надписа „Check back soon for more details“. Малко по-късно ще се появи и графика на всички събития и други данни. Ето и линк към този сайт, от който можете да следите всичко, случващо се на мероприятието. Или просто останете на линия и следете актуалните новините на нашия сайт.