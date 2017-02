Microsoft активно работи върху създаването на нови софтуерни инструменти и възможности за програмистите. Последен анонс за разработчиците от целия свят е Windows SDK за Google Analytics.

Google Analytics широко се използва в различните уеб-сайтове и мобилни приложения за Android и iOS. Програмистът има достъп до подробна информация за активността на потребителите, за крашовете на приложенията, за посещенията на сайта, социалното взаимодействие и т.н. С други думи, Google Analytics е полезен инструмент за мониторинг и анализ състоянието на приложенията.

Излизането на Windows SDK за Google Analytics означава, че сега и Windows 10 програмистите могат да използват аналитичните инструменти на Google. SDK има версии за C# SDK за настолни програми и универсални приложения, както и C++ WinRT SDK за UWP приложения, написани на C++ или JavaScript.

Microsoft отбеляза, че Windows SDK за Google Analytics е с отворен код и разработчиците могат да правят промени и да вмъкват свои модули, които подобряват и улесняват работата на програмистите. Софтуерният гигант препоръча на всички потребители използването на новия SDK и помоли да съобщават впечатленията и предложенията си в GitHub.