Амбициозното младо студио Imaginati официално обяви отдавна чаканата приключенска игра Planet of the Apes: Last Frontier. Тя ще обхваща събитията между филма от 2014-та година Dawn of the Planet of The Apes и последният War of the Planet of the Apes.

Сюжетът започва година след събитията: от „Зората“ с избягала група маймуни, които търсят убежище в скалистите планини поради породилата се война между хора и примати. Бежанците обаче трябва да се върнат към опасните, заети от хора земи заради настъпването на зимата и липса на храна. Историята заимства много мотиви от филмите като чувството за несигурност или липсата на различими герои и злодеи. Играчите ще могат да играят едновременно като хора и примати и вашите решения ще бележат смъртта на една от двете раси. Играта може да се развие и завърши по абсолютно различен начин всеки път. Принципът звучи малко като този на Telltale Games, но с една важна отличителна подробност.

Всяка сесия на игра продължава колкото един филм – от два до три часа и вие не контролирате битките, нито изследването на света, не се налага дори да решавате сложни пъзели. Цялата история се развива впоследствие от вашите решения и взаимоотношенията, които сте изградили. Има множество алтернативни развои само от една сцена и ще бъдете изправени пред сложни избори. Мартин Олтаймс, основателят на студиото, коментира: „Ходът на историята е много по-напрегнат от всички други игри. Няма нужда от претърсване на чекмеджета или организиране на инвентар. Важното е само вашите решения и как те ще се отразят на връзките с другите герои и, в бъдеще, как историята ще се развие от всичко това. За нас е креативен риск, но когато екипът обсъждаше идеята, той повярва и се обедини около нея. Щеше да е прекалено лесно за нас да копираме предишните постижения на други разработчици„.

Planet of the Apes: Last Frontier се очаква да излезе тази есен за PlayStation 4, Xbox One и РС.