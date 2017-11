Анонс на конзолната колекция The Walking Dead Collection

Telltale Games и Skybound Entertainment разкриха сборната колекция The Walking Dead Collection, която комбинира всички излезли игри от поредицата в един общ пакет, чудесен коледен подарък за феновете на приключенията с неживи. Специалното издание излиза на физически носители и в дигитален формат на пети декември за PS4 и Xbox One на цена от $49.90.

Тук ще бъдат включени всички 19 епизода на The Walking Dead: Season One, 400 Days, The Walking Dead: Season Two, The Walking Dead: Michonne и The Walking Dead: A New Frontier. Освен това, двете компании поясняват, че всички заглавия, освен The New Frontier ще са оптимизирани във визуално отношение, специално за това издание.

„Клементайн означава толкова много за хората от премиерата на сериите преди пет години. Невероятно е да видя, че сериите пристигат заедно, с което феновете на играта ще могат да се впуснат в пътешествието или да преживеят трагичния разказ на нейното оцеляване преди да поемем към финалните глави следващата година“, заяви специално по повод анонса на колекцията актрисата, която озвучава Клементайн, Мелиса Хътчинсън.

Заедно с това, Telltale разкриха, че Гари Уита, чиято последна работа включва писането на сценария на Rogue One: A Star Wars ще бъде консултант по писането на историята за предстоящия финален епизод на The Walking Dead. Той участва и в писането на първия сезон.