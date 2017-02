Анонс на Greedfall, фентъзи RPG от създателите на Bound by Flames

Създателите на Bound by Flame, Of Orcs and Men и The Testament of Sherlock Holmes, Spider Games анонсираха своя нова игра: Greedfall – фентъзи RPG, което ще се издава от Focus Home Interactive.

“С Greedfall, Spider са щастливи да обявят, че подновяват своето сътрудничество с Focus Home Interactive, издател на нашите игри вече дълги години. Връзката на доверие и откритост, която развихме заедно ни вдъхва увереност в успеха на този нов проект, който е най-амбициозното нещо, което сме правили досега”, споделя Жеан Русо, изпълнителен директор на Spiders.

Greedfall ще ви отведе към Европа и XVII век в една приказна и магическа обстановка. Играта трябва да излезе следващата година за платформите на PS4, Xbox One и персонални компютри. Създателите на заглавието обещават свобода на избора, множество начини за завършване на куестовете в това число чрез комбат, измама и стелт, разнообразен свят и интересна история.

„Изследвайте един напълно нов свят, стъпвайки заедно с много други заселници – търсачи на съкровища, наемници и авантюристи – на отдалечен остров, изпълнен с магия, на който, както слуха твърди, се намират несметни съкровища. Велико пътешествие, изпълнено с мистерия ви предстои, озовавайки се в средата на нарастващ конфликт между заселниците и местните, които биват защитавани от свръхестествени същества, проява на магията на острова“, гласи описанието на Greedfall.