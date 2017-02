Анонс на My Memory of Us

PCGamesN разкри анонса My Memory of Us, игра с прочувствена история на независимото полско студио Juggler Games.

Играта представя ужаса на Втората световна война през призмата на надеждата, приятелството и любовта, разкривайки ни дружбата на две деца, заключени зад вратите на полско гето.

„Децата притежават свой начин за възприемане на света. Добро, зло и човешките взаимоотношения – те имат децата имат съвсем различни представи за тези понятия от възрастните. Те притежават също така нещо, което на нас възрастните ни липсва – естествена способност да се фокусират над неща, които ни събират заедно. Това важи и за моментите, в които бруталната реалност е решила да ги подложи на изпитание“, обясняват от Juggler Games в анонса за My Memory of Us, състоял през миналата седмица. Играта ще разкаже за приятелството на две деца в един мрачен и жесток свят, но прекаран през призмата на детските очи, където локомотивът на влака, пътуващ към концентрационния лагер е всъщност огромен кит, носещ се небето, а нацистите са студени роботи. Авторите на играта не са разказали просто една красива приказка, но са и използвали спомени на реални хора, преживели ужаса на времето.

„My Memory of Us представлява всъщност възпоминание към нашите обични хора. Искахме да разкажем техните истории на света. За тежките им преживявания от тяхното детство, за носталгията им, жаждата им за истинско приятелство и за взаимната им съпротива срещу грандиозната опасност, каквато е войната. Един ден Злият крал променил всички правила. Той разделил хората – някои определил за по-добри, други – за по-лоши. Той създал свои собствени правила и наказвал жестоко всеки, който бил достатъчно смел, за да им се опълчи. нашите герои не се примиряват с новото положение на нещата, на терора на тиранина и на армията от роботи. Те решават да намерят свой собствен път в този мрачен и в същото време възхитителен свят“, пише на свой ред Якуб Яблонски, творчески директор на играта.

В My Memory of Us ще може да играете, както с момчето, така и с момиченцето или и с двете деца. Авторите на играта обещават една гротескна история, изпълнена с много хумор, а събитията се основават на реално случили се събития в ада на полските гета по време на ВСВ. Тук ще присъства диалогова система, изградена на основата на символни картинки, различни логически пъзели в 2.5D и история с дълбок смисъл.

Няма дата на излизане на играта, но когато и да излезе тя (вероятно до края на тази година), със сигурност ще е нещо специално.