Анонс на The Seven Deadly Sins: Knights of Britannia

Bandai Namco анонсира игра по популярните аниме серии The Seven Deadly Sins с подзаглавие Knights of Britannia. Играта ще се появи в началото на следващата година, единствено за платформите на PS4.

„The Seven Deadly Sins са легендарна банда бунтовници, които са набедени, че участват в свалянето на Кралството на лъвицата и биват преследвани от група елитни бойци, наричащи се Свещените рицари. Когато се появява на сцената младо момиче, решено да намери групата герои, светът се променя завинаги и приключението започва!“, гласи анонса на играта. Освен The Seven Deadly Sins, Bandai Namco анонсира за пускането на още едно заглавие за западния пазар в началото на 2018: Little Witch Academia: Chamber of Time.