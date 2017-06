Ашли Бърч се чувства съкрушена, че няма да участва в следващия Life is Strange

По-рано този месец стана ясно, че Ашли Бърч, актрисата, озвучаваща главната героиня в Life Is Strange няма да участва в подготвяната от Deck Nine Games игра, разказваща предисторията на събитията в оригиналната игра. В Life Is Strange: Before The Storm нейното място ще се заеме от Риана ДеВрийс. Бърч ще е в екипа по създаването на играта, но ролята ѝ ще се ограничи до създаването на героинята на Клоуи. Причината? Стачката на синдиката на актьорите, озвучаващи видеоигри, телепредавания, филми и сериали SAG-AFTRA. Като част от организацията е разбираемо, че Бърч трябва да спазва синдикалните принципи, но това ѝ идва в повече, разбираме от разговора ѝ с Kotaku.

„Наистина съм съкрушена. До голяма степен се чувствам, така сякаш ме принуждават да дам детето си за осиновяване. Едно малко парченце от душата ми се откърти, когато завърших работата по първата игра, в която изиграх Клоуи. Да я изиграя се оказа едно твърде лично преживяване за мен, почти катарзис“, обяснява Бърч.

Първият епизод от Life is Strange: Before the Storm излиза за PC, PS4 and Xbox One в края на август: на 31-ви. Заедно с това, както знаете, Dontnod, автори на оригиналната игра, подготвят продължение на Life is Strange, за което обаче нямаме информация.