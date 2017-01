Безплатната Path of Exile ще излезе за Xbox One

Ролевата игра Path of Exile се радва на доста добър прием за РС и не е изненада, че скоро ще видим нейна Xbox One версия.

Портът ще бъде с нов интерфейс, подходящ за управление с геймпад, както и ще прехвърли цялото съдържание от РС версията, включително предстоящия експанжън 3.0.0, който ще добави Act Five от кампанията.

Най-важното е, че конзолната версия на екшън RPG-то ще запази и досегашния free-to-play модел.

Xbox One геймърите ще играят на отделни сървъри спрямо РС геймърите. Това се налага заради дребните разлики между двете версии, като например броя на слотовете в инвентара и начина, по който действат някои от уменията. След като Path of Exile излезе за Xbox One, двете версии ще получават всички следващи ъпдейти едновременно.

Всичко това е забележително като се има предвид, че портът е направен от малък екип в студиото, който преди това е работил по DirectX 11 версията на играта.