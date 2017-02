Вижте как Resident Evil 7 се изиграва за рекордните 90 минути

Resident Evil 7 не е първото заглавие, което ще ви дойде на ум, когато става въпрос за т.нар. speedrunning – рекордно бързо изиграване на игри, често базирано на гличове и други трикове – но геймърите не губиха време.

Вече е факт първият световен рекорд в това отношение и новият сървайвъл хорър на Resident Evil 7 може да се изиграе само за 90 минути.

Негов автор е Twitch потребителят с прякор uhTrance, който успява да го направи в New Game Plus режима. Когато започват финалните надписи, от старта на играта са изминали само един час и 34 минути. Изиграването е от типа Any%, което означава, че от значение е само скоростта, а не пълното изиграване.

90 минути си е продължителността на един хорър филм и в този период пак ще видите доста страшни моменти. Обикновено, кампанията в Resident Evil 7 отнема малко над десет часа. uhTrance обаче вече е изиграл многократно играта, като последното му постижение е само с 40 секунди по-бързо от предишното. При първия си опит за рекорд са му били необходими два часа и 44 минути, така че той очевидно вече е наясно с много тънкости от играта.

Дали рекордът ще се задържи дълго, това ще покаже само времето, но нямаме съмнение, че uhTrance ще продължи да се старае да подобри постижението си.