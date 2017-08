За момента нямаме много официални детайли относно втората част на The Last of Us, само няколко снимки и едно кратко тийзър видео. Но най-отявлените фенове откриха едва забележими подробности, които обаче ще ни дадат по-цялостен образ на предстоящата игра. Reddit потребителят Voldsby събра и сравни различни изображения, които включват концептуалните рисунки, разкрити на PSX събитието миналата година.

Едно от изображенията представя публичен паркинг-гараж, изгарящ в пламъци. Въпреки че задната структура е закрита от огъня, дърветата и забулена фигура, след обзорно наблюдение виждаме, че тя е абсолютно идентична с паркинга до Кулата Милениум в Сиатъл. В следващото изображение може да се види отдалечена сграда, на която е нарисувана думата „driftwood“. Това всъщност е сградата „Buttnick“ отново в Сиатъл. Допълнително могат да се видят и еднаквите знаци за двучасово паркиране, позиционирани на преден план в концептуалната рисунка.

Може това да ви се струват просто случайни съвпадения на сгради, но има и още едно обстоятелство – двете локации са много близо една до друга и разстоянието може да се извърви пеша лесно. Може би това ще е задачата ви и в The Last of Us Part II.

Sony и Naughty Dog все още не са коментирали по разкритието. И тъй като разработчикът не представи играта на E3 2017 събитието, все още нямаме елементарна информация като това кога The Last of Us 2 ще бъде издадена, нито за кои платформи ще е достъпна.